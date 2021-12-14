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В Италии открыли памятник великому русскому писателю

Во Флоренции открыли монумент Федору Достоевскому

Фото: СОРС В Испании и Андорре

В монументальном городском парке Флоренции Кашине состоялась церемония открытия памятника великому русскому писателю Федору Достоевскому. Об этом во вторник, 14 декабря, пишет ТАСС.

Как отметил присутствующий на церемонии посол России в Италии Сергей Разов, выбор места оказался неслучайным: Достоевский проживал во Флоренции в августе 1862 года, а затем с декабря 1868 года по август 1869 года.

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«Великий русский классик был очарован Италией и особенно столицей Тосканы. Именно здесь в январе 1869 года Достоевский завершил один из своих известнейших романов — "Идиот"», — добавил Разов.

Кроме того, мэр Флоренции Дарио Нарделла назвал установку памятника Достоевскому красивым, важным и нужным жестом, показывающим, что великая культура остается вне времени. Также глава города выступил с предложением провести всемирный день культуры, посвященный сотрудничеству России и Италии, в котором могли бы принять участие все культурные деятели мира.

Ранее в ноябре в честь 200-летия со дня рождения русского писателя Федора Достоевского в Южно-Сахалинске открылась выставка редких изданий его книг. Отмечается, что среди экспонатов на выставке есть прижизненные собрания сочинений писателя и публикации в журнале «Русский вестник».

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Дарья Рыбак
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