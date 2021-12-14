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Спорт

Назван состав молодежной сборной России на чемпионат мира-2022 по хоккею

Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею вызвал 25 игроков на чемпионат мира

Фото: fhr.ru

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Сергеем Зубовым назвал имена хоккеистов, вызванных для участия в чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

В список попали 25 игроков: три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих. Игроки представляют клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

15 декабря команда отправится в Эдмонтон. Спустя четыре дня россиянам предстоит провести товарищеский матч с Германией, а 22 декабря команда встретится с контрольной игре с Канадой. Зубов подчеркнул, что тренерскому штабу было тяжело определиться с составом, а дебаты по нескольким позициям велись до последнего момента.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января. Турнир примут канадские Эдмонтон и Ред-Дир. Россия на групповом этапе сыграет с США, Швецией, Словакией и Швейцарией. Из пяти команд четыре выйдут в плей-офф.

Алексей Гусев
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