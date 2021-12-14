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Комик рассказал о запретных темах для шуток на популярном шоу ТНТ

Юморист Соболев: гости шоу «Прожарка» устанавливали запреты на шутки о семье и религии
Илья Соболев

Илья Соболев. Фото: @sobolev_tut

Бывший участник Comedy Club на ТНТ Илья Соболев рассказал о запретных темах для шуток в популярном юмористическом шоу «Прожарка» на телеканалах ТНТ и ТНТ4. По словам Соболева, который является ведущим «Прожарки», некоторые гости программы просили юмористов не затрагивать темы семьи и религии. Об этом комик заявил в интервью блогеру Карену Адамяну, выпуск доступен на YouTube.

Адамян поинтересовался у собеседника, договариваются ли гости «Прожарки» о темах, на которые участникам шоу нельзя шутить. Соболев ответил утвердительно и назвал примеры таких тем. «Кто-то ставит [запреты на темы для шуток в "Прожарке"]. Ну, типа религия, семья», — сказал комик.

Ведущий YouTube-канала также добавил, что, как он знает, рэпер Тимати перед участием в «Прожарке» просил комиков не шутить о его семье. Соболев согласился с этим. Он отметил, что у каждого из гостей проекта есть свои табу.

Программа «Прожарка» выходит на телеканале ТНТ4 и ТНТ с 2018 года. В каждом выпуске шоу команда юмористов по очереди высмеивает гостя передачи. В проекте зачастую звучат жесткие шутки о внешности, расе и интеллекте его героев. Гостями шоу в разные годы были комики Гарик Харламов и Семен Слепаков, блогеры Даня Милохин и Данила Поперечный, телеведущие Ксения Собчак и Ольга Бузова, рэперы Баста и Тимати.

Ранее Илья Соболев рассказал о неуверенности в себе в начале работы в шоу Stand Up на ТНТ. Юморист признался, что сомневался в своих способностях выступать так же успешно, как его более опытные коллеги.

Маргарита Щигарева
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