Стало известно о жизни кассирши после кражи миллионов из российского банка

Кассирша, укравшая 23 миллиона рублей из отделения российского банка в Ачинске Красноярского края, после совершения преступления поссорилась с мужем. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Также стало известно, что женщина пыталась свести счеты с жизнью, попала в больницу, а затем пропала.

14 декабря кассиршу задержали. Подозреваемая сдалась полиции после уговоров матери. Она скрывалась после кражи больше недели. На допросе россиянка рассказала, что совершила кражу потому, что на нее оказывалось давление. Кем — не сообщается.

9 декабря МВД показало видео с кражей денег из банка в Ачинске. Работавшая там кассиршей местная жительница 1991 года рождения открыла сейфы, забрала 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Деньги она сложила в коробки и унесла с собой.

Было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Полиция распространила ориентировку на кассиршу.