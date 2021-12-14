Допрос укравшей миллионы из российского банка кассирши попал на видео

МВД показало видео с кассиршей российского банка, которая сдалась после кражи 23 миллионов рублей из отделения в Ачинске Красноярского края. Запись допроса подозреваемой опубликовал «МВД-Медиа».

На кадрах женщина в черном сидит напротив следователя, который зачитывает ее права.

Подозреваемая сдалась полиции после уговоров матери. Она скрывалась после кражи больше недели. Явившись в отдел МВД, кассирша не принесла с собой похищенные деньги, уточняет Telegram-канал SHOT. На допросе она заявила следователю, что совершила кражу потому, что на нее оказывалось давление. Кем — не сообщается.

Ранее 14 декабря стало известно о задержании кассирши.

9 декабря МВД показало видео с кражей денег из российского банка в Ачинске Красноярского края. Работавшая там кассиршей местная жительница 1991 года рождения открыла сейфы, забрала оттуда 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Деньги она сложила в коробки и унесла с собой.

Было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Полиция распространила ориентировку на кассиршу.