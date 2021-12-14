Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Допрос укравшей миллионы из российского банка кассирши попал на видео

МВД показало видео со сдавшейся подозреваемой в краже 23 млн рублей кассиршей из Ачинска

МВД показало видео с кассиршей российского банка, которая сдалась после кражи 23 миллионов рублей из отделения в Ачинске Красноярского края. Запись допроса подозреваемой опубликовал «МВД-Медиа».

На кадрах женщина в черном сидит напротив следователя, который зачитывает ее права.

Подозреваемая сдалась полиции после уговоров матери. Она скрывалась после кражи больше недели. Явившись в отдел МВД, кассирша не принесла с собой похищенные деньги, уточняет Telegram-канал SHOT. На допросе она заявила следователю, что совершила кражу потому, что на нее оказывалось давление. Кем — не сообщается.

Ранее 14 декабря стало известно о задержании кассирши.

9 декабря МВД показало видео с кражей денег из российского банка в Ачинске Красноярского края. Работавшая там кассиршей местная жительница 1991 года рождения открыла сейфы, забрала оттуда 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Деньги она сложила в коробки и унесла с собой.

Было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Полиция распространила ориентировку на кассиршу.

Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Экономист назвал причины резкого роста инфляции
Зеленский увидел нехватку усилий Запада для сдерживания России
Совету Федерации рекомендовали принять закон о расширении полномочий полиции
В Совфеде назвали последствия гипотетической войны России с Украиной
У безработной россиянки украли шубу за 2,5 миллиона рублей
Парфенов оценил возможность отключения в России интернета
Европейская киноакадемия объявила фильм года
Названо предназначение iPhone SE
Экономист рассказал о негативных последствиях повышения ключевой ставки
ВОЗ заявила о «цунами» заражений дельта- и омикрон-штаммами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter