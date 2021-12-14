Королева Испании вышла в свет в старом полупрозрачном платье

Королева Испании Летиция вышла в свет в платье четырехлетней давности. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

49-летняя знаменитость появилась на публике во время открытия штаб-квартиры Института Сервантеса в Сенегале. Летиция надела старое красное полупрозрачное платье длины миди с цветочным принтом дизайнера Адольфо Домингеза (Adolfo Dominguez), его цена составляет 222 фунта стерлингов (21,5 тысячи рублей).

Образ жены короля Филиппа VI дополнили бежевые остроносые туфли на каблуках и серьги в виде белых цветов. Ее волосы распущены, на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Согласно материалу, Летиция впервые надела описанное платье в 2018 году на встрече с новым премьер-министром Испании Педро Санчесом (Pedro Sanchez) во дворце Маривент в Пальма-де-Майорка.

В ноябре королева Испании Летиция вышла в свет в старом пальто. Женщина появилась на публике вместе с супругом королем Филиппом VI в международном аэропорту Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса, чтобы отправиться в двухдневную поездку в Швецию. Летиция надела красное приталенное пальто люксового бренда Hugo Boss, черные свитер с высоким воротником и укороченные широкие брюки.