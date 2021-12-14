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Среда обитания

Дом из культовой «Реальной любви» выставили на продажу

В Лондоне за 4 миллиона долларов продадут дом, запечатленный в мелодраме «Реальная любовь»

Фото: Knight Frank

В Лондоне выставили на продажу дом, запечатленный в культовой рождественской мелодраме «Реальная любовь». Он расположен по соседству с розовым таунхаусом, где жили молодожены Джульет и Питер. Об этом сообщает Mansion Global.

Речь идет о доме рядом с тем, где обитали персонажи Киры Найтли и Чиветела Эджиофора. К этому жилому блоку в районе Ноттинг-Хилл пришел Марк (Эндрю Линкольн), чтобы признаться Джульет в любви. Таунхаус оценили в 3,25 миллиона фунтов (4,3 миллиона долларов).

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Общая площадь дома — 173 квадратных метра, он имеет эксплуатируемую крышу. На первом этаже оборудованы столовая и кухня, в подвале — игровая. Объект насчитывает три спальни. В последний раз дом продавали в 2002 году за 750 тысяч фунтов (990 тысяч долларов).

«Реальная любовь» вышла на экраны в 2003 году и стала кассовым хитом в Великобритании, России и США. В фильме раскрывались различные романтические истории, в конечном итоге переплетавшиеся между собой. В 2017 году вышло короткометражное продолжение картины под названием «День красных носов» (Red Nose Day Actually), рассказывающее о том, как сложилась жизнь героев спустя 13 лет.

Нина Ташевская
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