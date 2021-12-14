Тренер Макгрегора раскрыл секрет преображения бойца после травмы
Тренер Алехандро Сельдран раскрыл секрет преображения ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора, которому удалось набрать 15 килограммов за полгода после травмы. Об этом сообщает AS.
33-летний Макгрегор совмещал тренировки со строгой диетой, которая предполагала шестикратный прием насыщенной белком пищи. Сельдран отметил, что ирландец потреблял 180 грамм белков в день. Каждый прием пищи строился согласно формуле: 40 процентов белков, 30 процентов овощей и 30 процентов углеводов. Боец употреблял в пишу яйца, рыбу, курицу, а также пил протеиновые коктейли.
Диета и тренировки позволили Макгрегору достичь отметки в 86 килограммов. Таким образом, ирландец может выступать в полусредней и в средней весовой категориях.
Магкрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В июле он получил травму в поединке с Дастином Порье. Возвращение Макгрегора ожидается весной 2022 года.
Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях.