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Тренер Макгрегора раскрыл секрет преображения бойца после травмы

Тренер бойца UFC Конора Макгрегора раскрыл секрет набора 15 килограммов за полгода

Фото: Instagram

Тренер Алехандро Сельдран раскрыл секрет преображения ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора, которому удалось набрать 15 килограммов за полгода после травмы. Об этом сообщает AS.

33-летний Макгрегор совмещал тренировки со строгой диетой, которая предполагала шестикратный прием насыщенной белком пищи. Сельдран отметил, что ирландец потреблял 180 грамм белков в день. Каждый прием пищи строился согласно формуле: 40 процентов белков, 30 процентов овощей и 30 процентов углеводов. Боец употреблял в пишу яйца, рыбу, курицу, а также пил протеиновые коктейли.

Диета и тренировки позволили Макгрегору достичь отметки в 86 килограммов. Таким образом, ирландец может выступать в полусредней и в средней весовой категориях.

Магкрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В июле он получил травму в поединке с Дастином Порье. Возвращение Макгрегора ожидается весной 2022 года.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях.

Николай Костюков
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