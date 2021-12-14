Гинцбург заявил о создании модифицированного «Спутника V» под омикрон-штамм

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину «Спутник V», модифицированную под омикрон-штамм коронавируса, препарат проходит первую стадию клинических исследований. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.

Первые данные об эффективности вакцины против омикрон-штамма специалисты получат уже на следующей неделе.