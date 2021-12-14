В центре Перми появится огромная тарелка салата оливье из льда

В центре Перми появится ледовый парк «Новогодье» с необычными скульптурами, олицетворяющими главные новогодние символы для россиян. В частности, там построят огромную тарелку салата оливье, Снегурочку и Деда Мороза. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В департаменте культуры и молодежной политики рассказали, что в «тарелке с оливье» сделают ледовый лабиринт, в котором гости «смогли бы затеряться». Его сделают диаметром около 14 метров. Поблизости также поставят трон Деда Мороза и еще несколько смотровых площадок в виде большого праздничного фейерверка.

Уже известно, что на эспланаде стоит наряженная елка. «Главную красавицу Нового года» уже украсили гирляндами, и она находится за скульптурным ледовым ограждением.

В настоящее время к площадке привезли лед, там началась сборка деревянных каркасов, которые должны добавить прочности и безопасности ледовым объектам. Уточняется, что «ледовая стройка» продолжится до 25 декабря. За это время будут построены восемь объектов.

О том, что пермские власти захотели возвести «советский» ледовый городок к Новому году, стало известно еще летом. Об этом тогда рассказал мэр города Алексей Демкин.

Ранее россияне рассказали о любимых новогодних традициях. По их словам, это прежде всего встречи с родными и знакомыми. Затем им нравится украшать елку, готовить праздничные блюда, в том числе оливье, и наблюдать за салютом. Некоторые также отметили, что любят ходить в баню, застолье, хороший отдых и крепкий сон.