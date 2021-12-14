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В российской школе госпитализировали более 70 детей с отравлением

МЧС по Республике Тыва: из школы-интерната 74 ребенка попали в больницы с отравлением

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Число госпитализированных детей из республиканской школы-интерната в Кызыле (Республика Тыва) выросло до 74. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

У всех пострадавших предварительный диагноз — пищевое отравление. Их состояние оценивается как удовлетворительное. На территории интерната введен карантин.

Ранее сообщалось, что 22 ребенка доставили в больницы с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

В ноябре в другом российском городе — Элиста — вспышка ОРВИ привела к заболеванию 1340 школьников. Главный санитарный врач региона Джангар Санджиев предположил, что вирус был занесен в Калмыкию из Москвы за время двухнедельных каникул.

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Марина Совина
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