В российской школе госпитализировали более 70 детей с отравлением

Число госпитализированных детей из республиканской школы-интерната в Кызыле (Республика Тыва) выросло до 74. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

У всех пострадавших предварительный диагноз — пищевое отравление. Их состояние оценивается как удовлетворительное. На территории интерната введен карантин.

Ранее сообщалось, что 22 ребенка доставили в больницы с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

В ноябре в другом российском городе — Элиста — вспышка ОРВИ привела к заболеванию 1340 школьников. Главный санитарный врач региона Джангар Санджиев предположил, что вирус был занесен в Калмыкию из Москвы за время двухнедельных каникул.