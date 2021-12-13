В российской школе госпитализировали 22 ученика с инфекцией

В Республике Тыва из школы-интерната госпитализировали 22 ученика с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

«В инфекционную больницу города Кызыл госпитализированы из ГБОУ РТ Республиканской школы-интернат 22 несовершеннолетних с предварительным диагнозом ОРВИ», — говорится в сообщении.

На данный момент медики проводят осмотр пострадавших. От МЧС России в инциденте участвовали три человека и одна единица техники.

Ранее в другом российском городе — Элиста — вспышка ОРВИ привела к заболеванию 1340 школьников. Главный санитарный врач региона Джангар Санджиев предположил, что вирус был занесен в Калмыкию из Москвы за время двухнедельных каникул.