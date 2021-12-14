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Пилот раскрыл неожиданные факты о полетах на самолете

Express: командиры воздушных судов часто спят во время авиаперелетов

Фото: Blake Guidry / Unsplash

Пилот авиакомпании Airlines Aero Андреас Стобер (Andreas Stober) раскрыл путешественникам неожиданные факты о полетах на самолете. Его слова приводит Express.

Он рассказал, что командиры воздушных судов часто спят во время авиаперелетов. «Полеты — это бизнес 24/7, поэтому мы летаем в любое время дня и ночи. Правда в том, что мы испытываем усталость», — заявил летчик.

Стобер отметил, что установлены четкие правила, регулирующие время отдыха и максимально возможную продолжительность работы. «Данные нормы существуют, чтобы избежать угрозы утомления за штурвалом. Поэтому многие авиакомпании разрешают одному пилоту вздремнуть во время полета», — объяснил он и добавил, что командиры корабля могут дремать даже во время коротких поездок, длящихся менее одного часа.

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Также собеседник издания рассказал о том, что часто туристы не знают о человеческих останках, летящих с ними в грузовом отсеке. «Все, включая заказы из интернета, свежую рыбу, оружие, человеческие органы, вакцины против COVID-19, а иногда и автомобили, — все это перевозится в багажных отсеках самолетов, — сказал он. — Я уверен, что многие пассажиры были бы шокированы, узнав о подобных вещах».

Ранее в сентябре российский пилот гражданской авиации рассказал о самых раздражающих моментах его работы. Больше всего командиру воздушного судна не нравится его униформа, сделанная из «самой дешевой синтетики» и неадекватное поведение пассажиров.

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Валентина Процкова
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