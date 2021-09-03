Российский пилот рассказал о самых раздражающих моментах его работы

Пилот из России заявил, что в работе его больше всего раздражает униформа

Российский пилот гражданской авиации назвал униформу и неадекватное поведение пассажиров самыми раздражающими моментами в его работе. О других неприятных факторах своей профессии он рассказал изданию E1.RU.

Так, больше всего командиру воздушного судна не нравится его униформа — по словам мужчины, ткань сделана из «самой дешевой синтетики», из-за чего работать в такой неудобной одежде становится некомфортно, особенно в жару.

Кроме того, пилот отметил некультурное и невоспитанное поведение некоторых пассажиров. По его словам, часто из-за опаздывающих туристов приходится задерживать вылет, что приносит убытки авиакомпании, а летному экипажу — штрафы.

«Бесят пассажиры, которые считают, что они знают все об авиации, и порой решают поучить нас работе. Особенно это касается тех, кто летит в бизнес-классе. Иногда таких качающих права приходится передавать в руки полиции сразу же после посадки», — добавил пилот.

Помимо прочего, россиянин отметил ночные и ранние вылеты, разворотные рейсы, однообразное питание на борту, непонятный акцент иностранных диспетчеров, а также пассажиров, игнорирующих требования членов экипажа. Также пилота возмущает необразованность людей, которые пишут об авиации.

«Иногда читаю некоторых блогеров и диву даюсь — ну нельзя же быть такими невеждами! То, что трясет, то, что самолет машет крыльями, как они пишут, — это нормальная ситуация для движения в воздухе. Как-то один волгоградский блогер прямо такую ахинею редкостную написал — сразу видно, страхов много, а знаний ни грамма», — заявил собеседник издания.

Ранее в сентябре бортпроводники перечислили привычки пассажиров, которые выводят из себя членов кабинного экипажа. Например, по словам одной из стюардесс, один из самых раздражающих вопросов — это просьба рассказать, над каким городом пролетает самолет.