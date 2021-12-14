Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские учителя сочли унизительной идею о портфолио школьников вместо ЕГЭ

Член профсоюза «Учитель» Луховицкий назвал унизительным сбор портфолио вместо ЕГЭ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с «Газетой.Ru» счел унизительной и ненужной процедуру сбора портфолио вместо Единого государственного экзамена, так он отреагировал на идею главы Рособрнадзора.

Заставлять детей с первого класса думать исключительно о поступлении, по мнению Луховицкого, антипедагогично.

В то же время он допускает, что заменить ЕГЭ можно, однако это вряд ли произойдет в ближайшее время. Член профсоюза «Учитель» пояснил, что сначала необходимо переподготовить все материалы и учебники. Помимо этого, важно убедить родителей, уверен Луховицкий.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что портфолио выпускников при поступлении в высшие учебные заведения может стать альтернативой ЕГЭ.

Он подчеркнул, что в ведомстве уже прорабатывают идею поступления в университеты по портфолио, эту идею в Рособрнадзоре расценивают как перспективную, добавил Музаев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Экономист назвал причины резкого роста инфляции
Зеленский увидел нехватку усилий Запада для сдерживания России
Совету Федерации рекомендовали принять закон о расширении полномочий полиции
В Совфеде назвали последствия гипотетической войны России с Украиной
У безработной россиянки украли шубу за 2,5 миллиона рублей
Парфенов оценил возможность отключения в России интернета
Европейская киноакадемия объявила фильм года
Названо предназначение iPhone SE
Экономист рассказал о негативных последствиях повышения ключевой ставки
ВОЗ заявила о «цунами» заражений дельта- и омикрон-штаммами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter