Путин рассказал Макрону о нарушении Украиной Минских соглашений

Президент России Владимир Путин рассказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону о нарушении Украиной Минских соглашений. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Уточняется, что в ходе телефонной беседы Путин привел конкретные примеры срыва Украиной существующих договоренностей.

Российский лидер в разговоре также заявил Макрону, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения при попустительстве ряда западных стран. Кроме того, Путин подчеркнул, что поставки Украине современного оружия западными странами создают прямую угрозу безопасности России.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о несоблюдении Минских договоренностей Россией. По мнению Зеленского, Москва не пускает к пленным украинцам представителей международных организаций. Однако Россия не является стороной Минских соглашений, о чем неоднократно говорили представители МИД.