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Захарова напомнила об отсутствии у России обязательств по Минским соглашениям

Представитель МИД Захарова: Россия не является стороной минских договоренностей
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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об отсутствии у России обязательств по Минским соглашениям. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России. Оптимизация у них такая, что ли?» — задалась вопросом Захарова. Она призвала посольство США в России рассказать коллегам на Украине о том, что Россия не является стороной минских договоренностей. При этом представитель МИД напомнила, что обязательства по исполнению мер лежат на Киеве, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

«Если почитать хоть раз документы Минского пакета, то станет ясно: там нет ни слова о каких бы то ни было обязательствах Российской Федерации, но такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования — с другой», — пояснила Захарова.

Ранее Мария Захарова ответила на заявление спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина может не выполнять Минские соглашения, так как снялась с «крючка». Она сравнила страну с рыбой, которая, «уютно устроившись на сковородке, мысленно передала рыбакам привет».

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