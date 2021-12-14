В центре Гамалеи оценили необходимость сроков сокращения ревакцинации вдвое

В центре Гамалеи не считают необходимым сокращение сроков ревакцинации с шести до трех месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора центра Дениса Логунова.

Он заявил, что пока у специалистов есть только промежуточные результаты исследований, связанных с ревакцинацией из-за новых штаммов.

«То, что сейчас публикует Pfizer, это похоже на рекламный акт по сбыту залежавшегося продукта, а не проверенное исследование», — добавил Логунов.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил о создании версии Спутника V, адаптированной под омикрон-штамм. В данный момент препарат проходит клинические испытания.

В понедельник, 13 декабря, министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что проверка эффективности вакцин от омикрон-штамма может занять до трех недель.