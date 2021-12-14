Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В центре Гамалеи оценили необходимость сроков сокращения ревакцинации вдвое

Центр Гамалеи: в сокращении сроков ревакцинации до трех месяцев нет необходимости

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В центре Гамалеи не считают необходимым сокращение сроков ревакцинации с шести до трех месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора центра Дениса Логунова.

Он заявил, что пока у специалистов есть только промежуточные результаты исследований, связанных с ревакцинацией из-за новых штаммов.

«То, что сейчас публикует Pfizer, это похоже на рекламный акт по сбыту залежавшегося продукта, а не проверенное исследование», — добавил Логунов.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил о создании версии Спутника V, адаптированной под омикрон-штамм. В данный момент препарат проходит клинические испытания.

В понедельник, 13 декабря, министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что проверка эффективности вакцин от омикрон-штамма может занять до трех недель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Тихановская ответила на приговор своему мужу
Бывшего телохранителя Макрона арестовали из-за связи с российским бизнесменом
Нейрохирурги и ракетостроители оказались не умнее обычных людей
Названы альтернативные способы получения визы США
В Москве задержали полсотни оказывавших интимные услуги стриптизерш
Россию обязали бороться с насилием в семье после удовлетворения жалоб в ЕСПЧ
Мошенники одним способом выманили у россиян более трех миллиардов рублей
В Германии предсказали рост цен на газ из-за проблем с «Северным потоком-2»
Датская фирма осуждена за поставку топлива российским ВВС в Сирии
Стало известно о жизни кассирши после кражи миллионов из российского банка
Госдума приняла закон о публичной власти
Смертельно ядовитый бумсланг притаился в ветвях рождественской ели
Стало известно о состоянии Ельцина после подписания Беловежских соглашений
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter