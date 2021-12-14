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Мишустин освободил от должности куратора переписи населения

Премьер-министр Мишустин освободил от должности замглавы Росстата Смелова
Павел Смелов

Павел Смелов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Председатель правительства Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Росстата Павла Смелова, курировавшего проведение Всероссийской переписи населения в текущем году. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации Росстата, Смелов ушел с должности по собственному желанию. В ведомстве поблагодарили чиновника за активную работу по организации и проведению переписи.

Уточняется, что Павел Смелов работал заместителем главы Росстата с декабря 2019 года.

Перепись населения в стране проводилась в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Процедуру должны были организовать еще в минувшем году, но в связи с пандемией COVID-19 ее пришлось перенести. В настоящее время идет анализ ее результатов, первые сведения о численности населения появятся в январе 2022 года.

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Юлия Ямпольская
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