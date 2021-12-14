В российском регионе поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поддержали проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который предусматривает введение QR-кодов для посещения ряда общественных мест. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания российского региона в Telegram-канале.

Решение было принято большинством голосов: за высказались 43 депутата, против — 12, один воздержался.

Отмечается, что в документе имеется неопределенность по перечню мест и организациях, для допуска в которые необходимо будет представить штриховой код. Кроме того, необходимо уточнение круга лиц, на которые распространяется данное требование. В связи с этим депутаты Госсобрания Якутии направят свои предложения по доработке законопроекта.

Ранее в Калужской области перенесли на месяц срок введения QR-кодов для посещения общественных мест.

В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что закон о введении QR-кодов в общественных местах не коснется детей.