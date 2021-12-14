В Совфеде назвали последствия гипотетической войны России с Украиной

Украина может лишиться Донбасса, кроме того, потери России также будут ощутимыми. Последствия гипотетической войны двух стран назвал член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, никто не заинтересован в вооруженном конфликте. В случае если он возникнет, столкновение может закончиться проблемами прежде всего для Украины. «Конфликт на Украине — это потери и для тех стран, которые сегодня провоцируют Украину: для США, для Европы. Никто не заинтересован в том, чтобы был конфликт на Украине», — подчеркнул сенатор.

Вместе с тем Цеков объяснил, почему ситуация на Украине обострена искусственно. Политики западных стран манипулируют «враждебным образом» России для собственного продвижения, добавил он.

«Они сами создали этот образ России и не могут от него отказаться. Хотя, если найдутся государственные люди в этих странах, если они будут иметь огромный авторитет и сумеют повернуть Европу, Америку лицом к России, это будет благо для этих стран», — заключил Цеков.

Ранее сенатор заявил, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко является одной из виновниц, которые довели Украину до статуса одного из самых отсталых государств Европы. По его словам, Киев шел к этому «все годы независимости, разрушая связи с Россией», а также проводя антинародную внутреннюю политику.