Экономист назвал пределы повышения ключевой ставки

Велика вероятность того, что повышение ключевой ставки продолжится, в результате чего она окажется выше девяти, но ниже десяти процентов, считает экономист, финансовый аналитик, бывший советник министра экономического развития Евгений Надоршин. Вероятные пределы инфляции экономист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

На последнем в этом году заседании 17 декабря Банк России анонсировал очередное повышение ключевой ставки. Показатель вырастет седьмой раз подряд из-за ускоряющейся инфляции. Конкретной цифры указано не было, но аналитики единогласны во мнении, что Центробанк поднимает ставку до максимального уровня в обозначенном ранее диапазоне.

Повышение продолжится

Надоршин заметил, что предсказать, насколько именно поднимется ставка в ближайшее время, довольно сложно. Тем не менее большинство готовится к повышению до 100 базисных пунктов.

«Инфляция в ноябре оказалась значительно выше прошлогодней, но, к сожалению, никто особенно не вникает в причины этого явления. В том числе, видимо, и ЦБ. Пару недель назад они активно начали выступать с комментариями, ориентируя рынок на агрессивное повышения ставок, но у меня нет понимания, для чего повышать, если не исходить из ошибочной, на мой взгляд, логики действий ЦБ последнего времени, в рамках которой это и может выглядеть логично. Дело в том, что он реагирует на уже произошедшую инфляцию, повлиять на которую, естественно, не в состоянии — прошлое остается в прошлом», — объяснил финансовый аналитик.

Большая часть участников рынка, по его словам, ожидает, что повышение ставки продолжится и в первом квартале следующего года. Основание для этого — заявление ЦБ о том, что ставка не окажется двузначной. Проблема только в том, что от текущих 7,5 процента до двузначных показателей еще далеко.

«Велика вероятность того, что повышение продолжится, и в итоге ставка окажется выше девяти, но ниже десяти процентов. Именно этого сейчас ждет рынок», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Повышение ставки стало очевидным после ноябрьской публикации Росстата об ускорении инфляции до 8,4 процента, максимума с 2016 года. Из-за рекордного роста цен аналитики российских коммерческих банков отрицают возможность возврата инфляции к четырем процентам в 2022 году. По их мнению, показатель снизится лишь до шести-семи процентов.