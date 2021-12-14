Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Штутгарт
Сегодня
20:30 (Мск)
Бавария
Германия - Бундеслига|16-й тур
Брентфорд
Перенесён
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Норвич Сити
Сегодня
22:45 (Мск)
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
23:00 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Спорт

Брат Нурмагомедова заявил о желании подраться с Петром Яном

Боец Умар Нурмагомедов о поединке с Петром Яном: он сельский парень со здравыми понятиями

Фото: @umar_nurmagomedov

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов рассказал, что хотел бы подраться с временным чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном. О его желании провести такой поединок сообщает «Спорт-Экспресс».

«У нас много общих знакомых ребят, и все говорят, что он простой сельский парень, у которого нормальные и здравые понятия», — заявил спортсмен, являющийся двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Боец посчитал, что они с Яном не будут переходить на личности или использовать треш-ток. Нурмагомедов подчеркнул, что не считает возможным критиковать семью или религию соперника.

30 октября Ян одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном единогласным решением судей и завоевал пояс временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. В активе бойца 16 побед и два поражения в MMA.

На счету Умара Нурмагомедова 13 побед в 13 поединках в ММА. 20 января он выиграл дебютный бой в рамках UFC. Спортсмен победил удушающим приемом представителя Казахстана Сергея Морозова.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год
Собянин назвал число вакцинированных от COVID-19 москвичей
Россиянам назвали суммы штрафов за вред природе
Байден «вынудил» Турцию улучшить отношения с Арменией после покупки С-400
В Совфеде объяснили снятие законопроекта о QR-кодах с рассмотрения Госдумы
Афганистан для укрепления своей валюты решил договориться с менялами
В Египте путешественникам предложили необычный вид туризма
Решившего жениться на авторе эротических романов епископа запретили в служении
Брат Нурмагомедова заявил о желании подраться с Петром Яном
В ЕСПЧ обязали Россию бороться с насилием в семьях
У Григория Лепса случился гипертонический криз
Экономист объяснил отказ Евросоюза от долгосрочных контрактов на газ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter