Брат Нурмагомедова заявил о желании подраться с Петром Яном

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов рассказал, что хотел бы подраться с временным чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном. О его желании провести такой поединок сообщает «Спорт-Экспресс».

«У нас много общих знакомых ребят, и все говорят, что он простой сельский парень, у которого нормальные и здравые понятия», — заявил спортсмен, являющийся двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Боец посчитал, что они с Яном не будут переходить на личности или использовать треш-ток. Нурмагомедов подчеркнул, что не считает возможным критиковать семью или религию соперника.

30 октября Ян одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном единогласным решением судей и завоевал пояс временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. В активе бойца 16 побед и два поражения в MMA.

На счету Умара Нурмагомедова 13 побед в 13 поединках в ММА. 20 января он выиграл дебютный бой в рамках UFC. Спортсмен победил удушающим приемом представителя Казахстана Сергея Морозова.

