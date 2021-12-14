США пожертвуют миру 1,2 миллиарда доз вакцин против коронавируса

Власти США планируют пожертвовать другим странам вакцины, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова передает РИА Новости.

«К концу следующего года мы пожертвуем миру более 1,2 миллиарда доз вакцины», — заявил Блинкен в ходе своего визита в Джакарту. Его выступление транслировал госдепартамент США.

Ранее президент Американского университета в Москве, политолог Эдуард Лозанский заявил, что в США есть политизация вопроса вакцинации и предвзятое отношение к российской вакцине. По его словам, за этим стоят в том числе фармгиганты, поскольку им невыгодно появление на американском рынке зарубежных конкурентов, включая «Спутник V».

Сообщалось, что число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило восемь миллиардов. Большинство прививок (4,16 миллиарда) пришлось на три страны — Китай (2,5 миллиарда), Индию (1,2 миллиарда) и США (0,46 миллиарда).