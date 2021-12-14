В России из-за нехватки вагонов начались проблемы с отоплением

Сразу несколько российских регионов заявили о проблемах из-за возникшего дефицита вагонов. В Коми региональный поставщик теплоснабжения «Коми тепловая компания» (КТК) предупредил, что ситуация угрожает срывом отопительного сезона, сообщает РБК.

Ситуацию в письме исполнительному директору Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Алексею Дружинину описал замначальника Центра фирменного обслуживания (ЦФТО, филиал РЖД) Андрей Дреничев. В обращении указано, что КТК получает уголь от компании «Русский уголь», а в последней начали срывать поставки, объясняя, что вагонов нет.

Между тем в Татарстане под угрозой закрытия оказался Апсалямовский комбинат строительных конструкций и материалов. Предприятие, поставляющее железобетонные утяжелители нефтяным компаниям, в октябре планировало отгрузить 180 полувагонов, но фактически отправить заказчикам удалось только шесть.

Проблему в письме вице-премьеру Марату Хуснуллину поднял президент Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, крупнейшие собственники вагонов отказываются исполнять запросы, объясняя, что транспорт нужен под другие задачи, поставленные государством. В «Первой грузовой компании» (ПГК) признают сложности, но отмечают, что не имеют никаких обязательств перед Апсалямовским комбинатом, тем более в условиях сокращения парка и роста погрузки на 5-6 процентов.

После этого обращения Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минтрансу совместно с РЖД поручено рассмотреть проблему и представить свои предложения.

Эксперты напоминают, что дефицит вагонов в России возник еще весной. Одной из главных причин стал рост экспорта угля, под который были заняты свободные вагоны. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за первые десять месяцев текущего года экспорт в физическом выражении вырос почти на 10 процентов, а в денежном — более чем на 30 процентов. Таким образом, компании предпочитают использовать возможность и отправлять дорогой уголь по железной дороге.

Сохраняются проблемы с технологическим обеспечением перевозок с диспетчеризацией. Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин считает, что решить проблему дефицита вагонов раньше чем ко второй половине 2022 года не получится.