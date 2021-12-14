Российские угольщики заработали на кризисе

За первые десять месяцев текущего года российские угольные компании в совокупности увеличили доходы от экспорта каменного угля на 30,1 процента, до 13,26 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) пишут «Ведомости».

В физическом выражении поставки выросли только на 9,1 процента, до 174,7 миллиона тонн. Заработать угольщики смогли на фоне энергетического кризиса, который привел к резкому росту стоимости топлива. За указанный период средняя экспортная цена взлетела на 19 процентов — с 63,6 доллара до 79,9 доллара за тонну.

Увеличению спроса поспособствовали сразу несколько факторов. В конце апреля российский уголь стал востребован из-за восстановления экономики и стагнации добычи в Китае. Жаркое лето привело к росту энергопотребления в Европе, а рекордный рост цен на газ сделал уголь, несмотря на попытки региона сократить его потребление, заметно более привлекательным топливом.

В результате в октябре стоимость фьючерсного контракта на уголь на хабе в Роттердаме достигала рекордных 259 долларов за тонну. По состоянию на 13 декабря она опустилась до 137 долларов.

В Китае на бирже Чженчжоу уголь торгуется по цене 839,6 юаня (131,75 доллара) за тонну, что на 13 процентов выше, чем год назад. В октябре его стоимость была даже выше, чем в Европе — более 2 тысяч (313,8 доллара) за тонну.

Аналитики отмечают, что столь высокий рост доходов от экспорта связан еще и с низкой базой, поэтому повторить рекорд в следующем году вряд ли удастся. К концу 2022 года они ожидают возвращения к историческим значениям.

Ранее сообщалось, что из-за стремления компаний успеть заработать на экспорте дефицит угля начал возникать в российских регионах. В начале декабря на отказ поставщиков исполнять контракты пожаловалась администрация Омской области. До этого о проблемах также говорили в Алтайском крае.