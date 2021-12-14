В популярном мессенджере появится новая удобная функция
WhatsApp разрешит пользователям прослушивать голосовые сообщения перед отправкой
WhatsApp ввел функцию предварительного прослушивания голосовых сообщений перед отправкой собеседнику. Об этом говорится на официальной странице мессенджера в Twitter.
«Это не ошибки, это репетиции. Теперь вы можете предварительно прослушать свое голосовое сообщение, прежде чем нажмете "Отправить"», — говорится в посте.
Ранее WhatsApp также сообщил о введении функции, которая позволит пользователям скрывать онлайн-статус от незнакомых людей. Теперь узнавать об онлайн-статусе пользователя смогут только те, чьи номера добавлены в его контакты.
Кроме того, появятся новые таймеры самоуничтожения сообщений. С помощью функции пользователи смогут через выбранный период времени удалить любой текст из чата автоматически.