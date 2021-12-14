Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В популярном мессенджере появится новая удобная функция

WhatsApp разрешит пользователям прослушивать голосовые сообщения перед отправкой

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

WhatsApp ввел функцию предварительного прослушивания голосовых сообщений перед отправкой собеседнику. Об этом говорится на официальной странице мессенджера в Twitter.

«Это не ошибки, это репетиции. Теперь вы можете предварительно прослушать свое голосовое сообщение, прежде чем нажмете "Отправить"», — говорится в посте.

Ранее WhatsApp также сообщил о введении функции, которая позволит пользователям скрывать онлайн-статус от незнакомых людей. Теперь узнавать об онлайн-статусе пользователя смогут только те, чьи номера добавлены в его контакты.

Кроме того, появятся новые таймеры самоуничтожения сообщений. С помощью функции пользователи смогут через выбранный период времени удалить любой текст из чата автоматически.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год
В популярном мессенджере появится новая удобная функция
В Москве школьница пыталась сломать себе ногу ради пропуска контрольной
На одном из зданий в российском городе появилось изображение Сталина
Вирусолог назвал предвестник окончания пандемии
В российском регионе прорвало газопровод
Клава Кока записала песню для Авито Доставки
Косторная раскрыла планы на будущее в спорте
Цена на газ в Европе превысила 1,5 тысячи долларов
«Мастерская новых медиа» выпустила более 220 специалистов
В Белоруссии приняли закон о геноциде народа
Российские компании покусились на монополию «Газпрома»
Польше назвали способ воссоздать Речь Посполитую с помощью России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter