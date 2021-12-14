В WhatsApp появится новая функция

В новой версии мессенджера WhatsApp появится функция, которая позволит пользователям скрывать онлайн-статус от незнакомых людей. О новой возможности сообщается на портале WABetaInfo.

Новая функция была разработана, чтобы повысить конфиденциальность пользователей: до ее появления все пользователи WhatsApp могли увидеть, находится пользователь в сети или нет. Однако теперь в мессенджере узнавать об онлайн-статусе пользователя смогут только те, чьи номера добавлены в его контакты.

«Мы усложняем задачу тем, кого вы не знаете и с кем никогда не общались. Мы делаем так, чтобы они не могли увидеть время вашего последнего посещения мессенджера и узнать о вашем присутствии в сети WhatsApp», — ответили в письме службы поддержки WhatsApp, опубликованном одним из пользователей Twitter.

В WhatsApp сейчас есть возможность скрыть онлайн-статус, выбрав значение «Никто» — опция автоматически скрывает статус от всех пользователей. Однако просмотр статуса только для контактов никогда ранее не использовался по умолчанию в приложении.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появятся новые таймеры самоуничтожения сообщений. С помощью функции пользователи смогут через выбранный период времени удалить любой текст из чата автоматически. Всего у пользователя будет три временных варианта — 24 часа, 7 или 90 дней. Также исчезающие сообщения можно не применять.