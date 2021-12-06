В WhatsApp появятся новые возможности с исчезающими сообщениями

В очередном обновлении мессенджера WhatsApp появятся новые таймеры самоуничтожения сообщений. С помощью функции пользователи смогут через выбранный период времени удалить любой текст из чата автоматически. Об этом сообщает издание The Sun.

Новая функция позволит пользователю настроить автоматическое включение исчезающих сообщений для всех новых чатов, не затрагивая при этом действующие диалоги. Также будут добавлены две новые длительности для исчезающих сообщений: 24 часа и 90 дней. Ранее возможно было установить автоматическое удаление сообщения только через семь дней после отправки. Таким образом всего у пользователя будет три временных варианта — 24 часа, 7 или 90 дней. Также исчезающие сообщения можно не применять.

Уточняется, что один пользователь не сможет удалить всю переписку без ведома участников чата: будет отображаться сообщение, предупреждающее о том, что через определенный промежуток времени сообщения будут удалены. Это уведомление покажет, как долго можно читать тексты, прежде чем они исчезнут навсегда.

Сообщается, что новая функция будет доступна с 6 декабря. Однако возможно, что ожидание ее появления может занять до нескольких дней.

Ранее в WhatsApp появилась возможность создавать и редактировать стикеры для переписки, используя собственные изображения. Чтобы воспользоваться встроенным редактором стикеров, нужно нажать в переписке на иконку скрепки и выбрать опцию «Стикер».