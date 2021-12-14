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Врач рассказал о вредных для кишечника продуктах

Врач Фрилинг: из-за неправильного питания выше шанс заразиться инфекциями

Фото: Pixabay

Врач Томас Фрилинг рассказал о вредных для кишечника продуктах. Он озвучил их в интервью изданию Focus.

Специалист отметил, что из-за неправильного питания у человека становится выше восприимчивость к инфекциям, как и шанс ими заразиться. В слизистой кишечника находится около 70 процентов иммунной системы человека, поэтому бактерии оттуда нуждаются в полезной подпитке. «Бактерии, находящиеся в кишечнике, взаимодействуют с нервной и иммунной системами», — добавил он.

По словам эксперта, негативное влияние на пищеварительную систему оказывают сахар, вяленые, копченые и обработанные колбасные изделия: «Бактерии быстро расщепляют сахар и процесс их размножения существенно ускоряется. При обработке колбасных изделий появляются канцерогены и при частом употреблении этих изделий повышается вероятность заболеть раком», — резюмировал врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о том, что резкие скачки давления в течение дня могут быть опасным сигналом начала болезни. По словам доктора, такое явление называется «неустойчивая лабильная гипертония». 

Марина Совина
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