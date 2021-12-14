«Вторичка» оказалась дешевле московских новостроек

В большинстве городов-миллиоников стоимость недвижимости в новостройках превысила цены на «вторичку». Об этом свидетельствуют данные базы недвижимости Restate.ru, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

В конце осени средние цены в московских новостройках обогнали индексы на «вторичке» впервые за пять лет. Метр вторичной недвижимости оказался более чем на две тысячи рублей дешевле метра квартиры в новостройке. При этом исторически средняя стоимость квадратного метра на московском вторичном рынке жилья всегда была на 40-60 тысяч рублей дороже новостроек.

Летом темпы роста цен на «вторичку» замедлились, и показатели начали сближаться: с декабря 2020-го по декабрь 2021 года стоимость готовых квартир выросла на 12 процентов, а новостройки за этот период поднялись в цене на 40 процентов — до 323 тысяч рублей за квадратный метр. Москва лидирует по стоимости квадратного метра в России и на первичном, и на вторичном рынках недвижимости. До этого по ценам квартир в новостройках столицу опережал Сочи, где сейчас квадратный метр стоит 262 тысячи рублей.

Схожая динамика наблюдается и в Петербурге, но здесь цены быстро растут как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Рост на вторичном рынке за год составил 26 процентов, а в новостройках — 20 процентов. Разница между стоимостью квадратного метра в новостройках и готовом жилье сократилась до двух тысяч рублей. В Воронеже средние цены тоже росли в одной динамике, но сейчас максимально сблизились. В Красноярске и Самаре разрыв не превышает 5-6 тысяч рублей — первичная недвижимость догоняет рынок готового жилья.

В остальных городах-миллионниках новостройки обогнали по цене «вторичку» еще в 2020 году. Цены на первичном рынке в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Волгограде и других городах за осень поднялись на 6-8 процентов. За год больше всего новостройки подорожали в Ростове-на-Дону (58 процентов), Уфе (44 процента), Перми (29 процентов) и Новосибирске (29 процентов). Исключением из общей динамики стала Казань. Цены на новостройки здесь почти не растут — они прибавили всего 8 процентов за год. А стоимость вторичного жилья выросла на 34 процента — до 125 тысяч рублей за квадратный метр.

Эксперты прогнозируют, что цены на новостройки до конца года еще вырастут. Увеличение стоимости связано с ростом спроса, а в регионах — с дефицитом предложения. Сказываются и программы льготной ипотеки и господдержки. «До конца года можно ждать подорожания, связанного с традиционным предновогодним ажиотажем, когда покупатели стремятся завершить запланированные на этот год покупки», — рассказал руководитель федеральной базы недвижимости Restate.ru Андрей Добрый.

Ранее в ноябре глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко спрогнозировал, что увеличение ипотечных ставок приведет к снижению спроса на вторичную недвижимость. По мнению эксперта, от этого выиграют новостройки, на которые переключится внимание покупателей.

