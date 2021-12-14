Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

«Вторичка» оказалась дешевле московских новостроек

Restate.ru: цены на квартиры в новостройках превысили стоимость вторичной недвижимости

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В большинстве городов-миллиоников стоимость недвижимости в новостройках превысила цены на «вторичку». Об этом свидетельствуют данные базы недвижимости Restate.ru, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

В конце осени средние цены в московских новостройках обогнали индексы на «вторичке» впервые за пять лет. Метр вторичной недвижимости оказался более чем на две тысячи рублей дешевле метра квартиры в новостройке. При этом исторически средняя стоимость квадратного метра на московском вторичном рынке жилья всегда была на 40-60 тысяч рублей дороже новостроек.

Летом темпы роста цен на «вторичку» замедлились, и показатели начали сближаться: с декабря 2020-го по декабрь 2021 года стоимость готовых квартир выросла на 12 процентов, а новостройки за этот период поднялись в цене на 40 процентов — до 323 тысяч рублей за квадратный метр. Москва лидирует по стоимости квадратного метра в России и на первичном, и на вторичном рынках недвижимости. До этого по ценам квартир в новостройках столицу опережал Сочи, где сейчас квадратный метр стоит 262 тысячи рублей.

Схожая динамика наблюдается и в Петербурге, но здесь цены быстро растут как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Рост на вторичном рынке за год составил 26 процентов, а в новостройках — 20 процентов. Разница между стоимостью квадратного метра в новостройках и готовом жилье сократилась до двух тысяч рублей. В Воронеже средние цены тоже росли в одной динамике, но сейчас максимально сблизились. В Красноярске и Самаре разрыв не превышает 5-6 тысяч рублей — первичная недвижимость догоняет рынок готового жилья.

Материалы по теме:
Всем по коробке. Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Всем по коробке.Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
9 сентября
«Лучше удержать квартирантов» Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
«Лучше удержать квартирантов»Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
9 августа

В остальных городах-миллионниках новостройки обогнали по цене «вторичку» еще в 2020 году. Цены на первичном рынке в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Волгограде и других городах за осень поднялись на 6-8 процентов. За год больше всего новостройки подорожали в Ростове-на-Дону (58 процентов), Уфе (44 процента), Перми (29 процентов) и Новосибирске (29 процентов). Исключением из общей динамики стала Казань. Цены на новостройки здесь почти не растут — они прибавили всего 8 процентов за год. А стоимость вторичного жилья выросла на 34 процента — до 125 тысяч рублей за квадратный метр.

Эксперты прогнозируют, что цены на новостройки до конца года еще вырастут. Увеличение стоимости связано с ростом спроса, а в регионах — с дефицитом предложения. Сказываются и программы льготной ипотеки и господдержки. «До конца года можно ждать подорожания, связанного с традиционным предновогодним ажиотажем, когда покупатели стремятся завершить запланированные на этот год покупки», — рассказал руководитель федеральной базы недвижимости Restate.ru Андрей Добрый.

Ранее в ноябре глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко спрогнозировал, что увеличение ипотечных ставок приведет к снижению спроса на вторичную недвижимость. По мнению эксперта, от этого выиграют новостройки, на которые переключится внимание покупателей.

Александра Мирошникова
Обсудить
Последние новости
Тихановская ответила на приговор своему мужу
Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова впервые вышла на связь
Бывшего телохранителя Макрона арестовали из-за связи с российским бизнесменом
Нейрохирурги и ракетостроители оказались не умнее обычных людей
Названы альтернативные способы получения визы США
В Москве задержали полсотни оказывавших интимные услуги стриптизерш
Россию обязали бороться с насилием в семье после удовлетворения жалоб в ЕСПЧ
Мошенники одним способом выманили у россиян более трех миллиардов рублей
В Германии предсказали рост цен на газ из-за проблем с «Северным потоком-2»
Стало известно о жизни кассирши после кражи миллионов из российского банка
Госдума приняла закон о публичной власти
Смертельно ядовитый бумсланг притаился в ветвях рождественской ели
Стало известно о состоянии Ельцина после подписания Беловежских соглашений
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter