Стало известно о сотне заблокированных в горящем ТЦ Гонконга людей

В стенах горящего Всемирного торгового центра в Гонконге на данный момент заблокированы не менее 150 человек. Они ждут, пока их спасут пожарные службы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление полиции города.

Когда пожар начался, в торговом центре находились около 350 человек. Большую часть уже эвакуировали с крыши ТЦ.

Речь идет о 38-этажном Всемирном торговом центре в районе Козуэй-Бэй. Первые сообщения о возгорании поступили в 12:37 по местному времени (7:37 мск).

На опубликованных в Twitter видео можно наблюдать, как пожарные службы эвакуируют людей, используя стоящие у ТЦ леса. Спасенным оказывают первую помощь.