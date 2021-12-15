Стало известно о сотне заблокированных в горящем ТЦ Гонконга людей
Полиция Гонконга: в горящем торговом центре Гонконга заблокированы около 150 человек
В стенах горящего Всемирного торгового центра в Гонконге на данный момент заблокированы не менее 150 человек. Они ждут, пока их спасут пожарные службы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление полиции города.
Когда пожар начался, в торговом центре находились около 350 человек. Большую часть уже эвакуировали с крыши ТЦ.
Речь идет о 38-этажном Всемирном торговом центре в районе Козуэй-Бэй. Первые сообщения о возгорании поступили в 12:37 по местному времени (7:37 мск).
На опубликованных в Twitter видео можно наблюдать, как пожарные службы эвакуируют людей, используя стоящие у ТЦ леса. Спасенным оказывают первую помощь.