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Десятки людей оказались заблокированы в ТЦ в Гонконге из-за сильного пожара

SCMP: люди заблокированы в ТЦ в Гонконге из-за сильного пожара, данных о пострадавших нет

Фото: Sam Tsang / South China Morning Post Publishers

В Гонконге десятки людей оказались заблокированы в торговом центре из-за сильного пожара. Об этом пишет South China Morning Post.

Речь идет о 38-этажном Всемирном торговом центре в районе Козуэй-Бэй. Первые сообщения о возгорании поступили в 12:37 по местному времени (7:37 мск). По некоторым данным, изначально около 100 человек находились на крыше охваченного огнем здания.

Согласно предварительной информации спасателей, примерно 20 человек уже эвакуированы, однако десятки посетителей по-прежнему остаются в центре. По состоянию на 13:00 (8:00 мск) информации о пострадавших не поступало.

14 декабря сообщалось, что более 40 человек погибли и десятки были ранены в результате взрыва автоцистерны с горючим в городе Кап-Аитьен на Гаити. Сотрудникам экстренных служб удалось локализовать пожар.

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Варвара Кошечкина
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