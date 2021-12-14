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Десятки человек погибли при взрыве грузовика на Гаити

Le Nouvelliste: 40 человек погибли и десятки были ранены при взрыве автоцистерны на Гаити

Фото: Dieu Nalio Chery / AP

Более 40 человек погибли и десятки были ранены в результате взрыва автоцистерны с горючим в городе Кап-Аитьен на Гаити. Об этом сообщает Le Nouvelliste.

По информации издания, среди погибших есть женщины и дети. Очевидны происшествия рассказали, что перед взрывом грузовик перевернулся, и местные жители решили воспользоваться моментом и наполнить свои контейнеры топливом. Предполагается, что число жертв может вырасти.

Сотрудникам экстренных служб удалось локализовать пожар. Отмечается, что на данный момент большинству пострадавших оказывают помощь во дворе больницы, так как в медицинском учреждении не хватает коек.

7 декабря сообщалось, что в городе Басра на юго-востоке Ирака взорвался заминированный автомобиль. Взрыв произошел около входа в ресторан недалеко от местной республиканской больницы. Жертвами происшествия стали как минимум двенадцать человек, несколько жителей получили ранения.

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Екатерина Андреева
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