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В сети появились кадры из горящего ТЦ с заблокированными людьми в Гонконге

Появились кадры горящего Всемирного торгового центра в Гонконге, люди внутри в западне

В сети появились кадры горящего Всемирного торгового центра в Гонконге, где десятки людей оказались заблокированы из-за сильного пожара. Записи публикуют пользователи Twitter и издание South China Morning Post.

На некоторых видео можно наблюдать, как пожарные службы эвакуируют людей, используя стоящие у ТЦ леса. Спасенным оказывают первую помощь.

Пока неизвестно, сколько именно людей оказались в западне в горящем здании.

Речь идет о 38-этажном Всемирном торговом центре в районе Козуэй-Бэй. Первые сообщения о возгорании поступили в 12:37 по местному времени (7:37 мск). По некоторым данным, изначально около 100 человек находились на крыше охваченного огнем здания. Согласно предварительной информации спасателей, примерно 20 человек уже эвакуированы.

Виктория Кондратьева
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