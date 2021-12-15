Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названо количество готовых работать за черную зарплату россиян

SuperJob: чаще остальных на черную или серую зарплату согласны мужчины

Фото: Shutterstock

Получать черную зарплату готовы 40 процентов россиян, а 36 процентов не согласны на такие условия оплаты труда, такое количество названо в исследовании SuperJob.

Чаще остальных на черную или серую зарплату согласны мужчины (46 процентов) и россияне старше 45 лет (44 процента). Реже всех получать зарплату в конверте хотят женщины и респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (по 35 процентов).

Материалы по теме:
США пригрозили отключить Россию от SWIFT и ударить по олигархам
США пригрозили отключить Россию от SWIFT и ударить по олигархам
6 декабря
Потеряли берега. Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
Потеряли берега.Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
8 декабря

По сравнению с декабрем 2020-го, число согласных на серые схемы выплат упало на четыре процентных пункта — с 44 до 40 процентов. Максимальным число согласных на работу с зарплатой в конверте было в 2009-м — 60 процентов, минимальным — в апреле этого года (36 процентов).

За последние 15 лет россияне стали чаще получать белую зарплату и стали забывать о деньгах в конвертах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Отвечая на вопрос, кто ответственен за серые зарплаты в стране, большинство респондентов (32 процента) сказали, что вина в основном лежит на государстве.

Каждый четвертый (25 процентов) возложил вину на работодателей, а еще 14 процентов участников опроса — на действующую налоговую систему.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария СтроителеваПлатон Щукин
Обсудить
Последние новости
Роспотребнадзор оценил шансы появления смертельной болезни из Африки в России
На Украине увидели большую роль страха в политике Зеленского
Рост цен в Великобритании установил рекорд
Третьяк высказался о возможном отказе игроков НХЛ от Олимпиады
Названо количество готовых работать за черную зарплату россиян
В Совфеде указали на актуальность призыва о моратории на размещение ракет
Совфед одобрил закон о публичной региональной власти в России
Модель раскрыла жестокую правду о своей работе
Пассажир самолета пожаловался на своего попутчика и вынудил остановить вылет
На улицы Москвы выйдет новый транспорт
Раскрыто состояние украинских МиГ-29
Бывший диетолог принца Гарри рассказала о правильном питании в праздники
Легендарный инвестор из США назвал способ выгодно вложить миллион рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter