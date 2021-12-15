Названо количество готовых работать за черную зарплату россиян

Получать черную зарплату готовы 40 процентов россиян, а 36 процентов не согласны на такие условия оплаты труда, такое количество названо в исследовании SuperJob.

Чаще остальных на черную или серую зарплату согласны мужчины (46 процентов) и россияне старше 45 лет (44 процента). Реже всех получать зарплату в конверте хотят женщины и респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (по 35 процентов).

По сравнению с декабрем 2020-го, число согласных на серые схемы выплат упало на четыре процентных пункта — с 44 до 40 процентов. Максимальным число согласных на работу с зарплатой в конверте было в 2009-м — 60 процентов, минимальным — в апреле этого года (36 процентов).

За последние 15 лет россияне стали чаще получать белую зарплату и стали забывать о деньгах в конвертах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Отвечая на вопрос, кто ответственен за серые зарплаты в стране, большинство респондентов (32 процента) сказали, что вина в основном лежит на государстве.

Каждый четвертый (25 процентов) возложил вину на работодателей, а еще 14 процентов участников опроса — на действующую налоговую систему.