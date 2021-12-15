Байден решил «очистить» правительство США

Власти США потратят миллиарды долларов на покупку электромобилей, модернизацию федеральных зданий и изменение способа закупки электроэнергии для правительства, сообщает The Washington Post.

Администрация президента США Джо Байдена объявила, что стремится к «более чистой и прохладной планете», поэтому намерена потратить выделенные средства на федеральный парк электромобилей, модернизацию федеральных зданий и изменение способа закупки электроэнергии.

Исполнительный приказ Байдена позволяет использовать бюджетные средства для сокращения выбросов углекислого газа правительством на 65 процентов к концу десятилетия. В нем сформулированы цели, которые поставят федеральное правительство на путь к нулевому уровню выбросов к 2050 году и позволят заменить около 10 гигаватт используемой электроэнергии на «чистую».

Согласно новому подходу, к 2030 году деятельность федерального правительства будет полностью осуществляться на безуглеродной электроэнергии. К 2035 году правительство перейдет на грузовые и легковые автомобили с нулевым уровнем выбросов. Через десять лет после этого большинство зданий правительства перестанут загрязнять воздух углеродом, который приводит к глобальному потеплению.

Приказ также предписывает правительству запустить инициативу «Покупай чистое», то есть отдавать предпочтение товарам, которые производятся и транспортируются с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Однако план столкнулся с логистическими и финансовыми препятствиями и может встретить противодействие со стороны бизнес-групп и законодателей-республиканцев. Например, член комитета сената по энергетике и природным ресурсам от республиканской партии Джон Баррассо считает, что план нанесет ущерб штатам с большими запасами ископаемого топлива. «Стратегия президента Байдена заключается в разрушении экономики Вайоминга, Западной Вирджинии и других штатов, производящих энергию. Этим действием он говорит миллионам американцев, которые обеспечивают большую часть используемой нами энергии, что, по его мнению, их следует выгнать с работы», — сказал Баррассо.

В новом приказе администрация Байдена призывает федеральное правительство прекратить закупки газовых пассажирских автомобилей к 2027 году, но откладывает полный переход федерального автопарка от ископаемого топлива еще на восемь лет.

Ремонт стареющих зданий может стать одной из самых больших проблем правительства. Сжигание ископаемого топлива для обогрева и охлаждения зданий в Соединенных Штатах производит почти треть выбросов парниковых газов в стране. Несмотря на то что повышение энергоэффективности позволило сократить выбросы углекислого газа из зданий, ожидается, что к середине века американцы будут все больше полагаться на электронику и бытовую технику.

По словам Байдена на климатическом саммите в апреле 2021 года, США обязались к 2030 году вдвое сократить чистый объем эмиссии парниковых газов по сравнению с уровнем 2005 года. Таким образом Вашингтон намерен вернуть мировое лидерство в борьбе с изменением климата. Байден заметил, что достижение этой масштабной цели позволит создать новые рабочие места.