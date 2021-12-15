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В МИД России обсудили с европейскими странами признание сертификатов вакцинации

Замглавы МИД Титов: Россия обсудила со странами Европы признание ковид-сертификатов

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Замглавы МИД России Владимир Титов в ходе встречи с главами дипломатических миссий Великобритании, Дании, Ирландии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии обсудил проблему пандемии и необходимость взаимного признания ковид-сертификатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Состоялся заинтересованный разговор о развитии международного сотрудничества в борьбе с изменениями климата, пандемией коронавирусной инфекции и ее последствиями, включая необходимость взаимного признания сертификатов вакцинации», — рассказали в министерстве.

В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об «очень позитивных» контактах с Европейским союзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Он добавил, что идет процесс признания, в котором «много технологически разных задач». Представитель Кремля предположил, что выйти на взаимное признание странами сертификатов удастся «в течение какого-то количества месяцев».

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Анжелика Бережная
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