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Стало известно о планах Минобороны усилить Черноморский флот

«Известия»: к концу 2021 года Минобороны РФ усилит Черноморский флот четырьмя кораблями

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Минобороны РФ планирует к Новому году усилить Черноморский флот (ЧФ), перебросив на него четыре корабля. Об этом стало известно «Известиям» от источника в ведомстве.

Так, в состав ЧФ до конца года войдут судно тылового снабжения «Всеволод Бобров» и тральщик «Георгий Курбатов», которые будут переброшены с Балтики. Оттуда же направили подводную лодку проекта 636.3 «Краснодар», которую ремонтировали после участия в операции в Сирии, также она участвовала в главном военно-морском параде летом 2021 года в Санкт-Петербурге. Судно «Спасатель Василий Бех» поможет субмарине при выполнении межфлотского перехода.

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3 сентября

Военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с изданием пояснил, что суда усилят Черноморский флот, в том числе отряд в Средиземном море. По его мнению, это «требовалось давно». Как отметил экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе, нагрузка на ЧФ в ближайшее время будет возрастать, так как в последнее время в акваторию Черного моря все чаще заходят корабли стран НАТО.

9 декабря корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, игнорируя требования об изменении курса. Корабль береговой охраны призвал украинских моряков соблюдать законы РФ, в ответ они заявили, что не собираются вести корабль через Керченский пролив. В погранслужбе действия Украины охарактеризовали как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.

Марина Совина
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