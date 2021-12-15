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Экономика

Рост цен во Франции оказался рекордным за 13 лет

Инфляция во Франции составила 3,4% в ноябре

Фото: Lucien Libert / Reuters

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в ноябре выросли на 3,4 процента в годовом выражении. Это оказалось рекордным за 13 лет показателем, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee.

Темпы инфляции ускорились, в октябре рост цен составил 3,2 процента. В ноябре потребительские цены, по французским стандартам, выросли на 0,4 процента за месяц и на 2,8 процента за год. Произошел резкий цен на энергоносители (на 21,6 процента в годовом выражении после роста на 20,2 процента месяцем ранее), а также на промышленные товары (0,8 процента) и услуги (1,9 процента).

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Ранее сообщалось, что инфляция в Швеции в годовом выражении по итогам ноября достигла 3,6 процента и стала рекордной за 28 лет — с декабря 1993 года. Основным фактором ускорения годовой инфляции стал рост цен на топливо (подорожание за год на 34,8 процента) и электроэнергию (плюс 29,1 процента).

Министерство труда США 10 октября отчиталось о рекордной инфляции за 39 лет, достигшей за год 6,8 процента. С ноября 2020 года бензин подорожал на 58,1 процента, цены на энергоносители выросли на 33,3 процента, подержанные автомобили и грузовики — на 31,4 процента.

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Мария Строителева
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