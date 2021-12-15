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В России сочли бессмысленной помощь майнерам

Депутат ГД Аксаков не увидел смысла в поддержке майнеров

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Помощь майнерам нецелесообразна, поскольку их деятельность не имеет никакой социальной значимости, заметил в разговоре с «Лентой.ру» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Так он оценил вероятность поддержки сектора в том случае, если он будет легализован. Этот вопрос сейчас обсуждается, и «нормальная регуляция» может помочь России стать флагманом индустрии, заявил «Ленте.ру» блокчейн-специалист и управляющий ликвидностью в компании EMCD Денис Смирнов.

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По мнению Аксакова, у регуляции деятельности перспективы есть, но смысла в поддержке майнеров как перспективной индустрии он не видит. «Что они, сироты там какие-то или убогие?» — добавил парламентарий. Он считает, что сектор и так зарабатывает «довольно приличные деньги». «Зачем помогать майнингу? Вот зачем ему помогать? Цель какая? Что они, социально значимые продукты производят?» — заметил депутат.

Аксаков, ранее указывавший на необходимость урегулировать вопрос налогообложения майнеров, также рассказал, что в декабре в ГД пройдет первое заседание рабочей группы по криптовалютам. По словам депутата, специальный доклад готовит Центральный банк. Данные регулятора, наряду с результатами работы приглашенных аналитиков, и лягут в основу первого обсуждения.

Рабочая группа должна будет заняться совершенствованием законодательства в области оборота криптовалюты. О ее создании было объявлено в ноябре, после предложения о легализации майнинга. Депутат ЛДПР Андрей Луговой, выступивший с инициативой, указывал, что добытчики криптовалюты используют субсидируемую властями дешевую электроэнергию, но не платят налоги.

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Платон Щукин
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