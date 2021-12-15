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Москва оказалась антилидером по росту цен на жилье

ЦИАН: в 2021 году вторичное жилье в Москве в среднем подорожало на 12,5 процента

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Цены на вторичное жилье в России увеличиваются, но более плавно, чем в новостройках, говорится в материалах ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру». Аналитики назвали крупные города, в которых стоимость готовых квартир за 2021 год выросла наиболее заметно.

Лидером рейтинга оказался Краснодар, где ценники в среднем увеличились на 55,5 процента. На втором месте Казань с ростом на уровне 33 процентов, на третьем — Самара с 30 процентами. Москва — антилидер списка: неновые квартиры в городе подорожали всего на 12,5 процента.

«Это объясняется и так слишком высоким уровнем цен, — поясняют специалисты. — Продавцы аккуратно подходят к индексации, чтобы не потерять потенциальных покупателей, многие из которых уже отложили покупку квартиры из-за стремительного роста стоимости "квадрата" и перешли в категорию арендаторов».

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В ЦИАН не прогнозируют кардинального пересмотра цен на «вторичку» в российских городах. «Сейчас факторы ценообразования уравновешивают друг друга, поэтому нет причин ожидать, что в ближайшее время ситуация кардинально изменится, к тому же увеличиваются ставки по ипотеке, поэтому продавцы даже при повышенном спросе будут аккуратно индексировать цены, чтобы не потерять потенциальных клиентов», — обещают аналитики.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года продавцы вторичных квартир в России как никогда редко соглашались на торг с покупателями. В среднем они готовы были давать скидку в размере не более 2,43 процента.

Нина Ташевская
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