Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Россия выпустит гибридную силовую установку для самолетов

Демонстратор гибридной силовой установки для авиации создадут в 2023 году

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

В России определили облик демонстратора новой силовой установки для самолетов. Демонстратор гибридного авиационного двигателя на базе силовой установки ВК-650В выпустят в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора программы перспективных двигателей «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха») Михаила Шеремета.

Он отметил, что к 2022 году предприятие создаст демонстратор гибридной силовой установки (ГСУ) с турбостартером ВК-100 в качестве привода. Разработка демонстратора мощностью 200 киловатт находится на этапе выпуска конструкторской документации. «Сейчас мы находимся в графике: середина 2022 года — уже должна быть изготовлена матчасть и к концу 2022 года должны провести испытания», — заявил Шеремет.

Материалы по теме:
Рынок аккумуляторов ждет революция. Когда они перестанут быстро садиться и взрываться?
Рынок аккумуляторов ждет революция.Когда они перестанут быстро садиться и взрываться?
19 сентября
На пороге перемен. Как технологии будущего изменят мир и жизнь людей?
На пороге перемен.Как технологии будущего изменят мир и жизнь людей?
4 октября

Представитель предприятия сообщил, что к 2023 году будет создан демонстратор мощностью 500 киловатт на базе двигателя ВК-650В. Испытания ГСУ запланировали на 2024 год.

Авиационная гибридная силовая установка объединяет электрическую часть с газотурбинным двигателем. Энергоузел ГСУ можно применить в качестве вспомогательной силовой установки на гражданских и боевых летательных аппаратах.

Ранее в России испытали перспективный поршневой авиационный двигатель АПД-А в перевернутом положении. Новая силовая установка предназначена для самолетов акробатической категории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Против «золотой судьи» Хахалевой разрешили возбудить дело
Вирусолог рассказал о вспышках коронавирусов в начале 2000-х и 2010-х годов
Стали известны три возможных варианта будущего шоу «Голос»
Около 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет за драки
Джонсон пообещал России серьезные санкции в случае вторжения на Украину
Путин удивился несвоевременной ликвидации свалок в России
Собчак снялась в топе в виде бюстгальтера и вызвала споры в сети
Еврокомиссия предложила использовать газопроводы для другой цели
Пятилетняя россиянка съехала на тюбинге с горы и попала под электричку
Россиянам подсказали способ заработать на подъездах и стенах домов
В московском ЖК упал лифт с ребенком
Нейросети научились прятать вредоносное ПО
Телефонные мошенники обокрали российского миллиардера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter