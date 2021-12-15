Россия выпустит гибридную силовую установку для самолетов

В России определили облик демонстратора новой силовой установки для самолетов. Демонстратор гибридного авиационного двигателя на базе силовой установки ВК-650В выпустят в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора программы перспективных двигателей «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха») Михаила Шеремета.

Он отметил, что к 2022 году предприятие создаст демонстратор гибридной силовой установки (ГСУ) с турбостартером ВК-100 в качестве привода. Разработка демонстратора мощностью 200 киловатт находится на этапе выпуска конструкторской документации. «Сейчас мы находимся в графике: середина 2022 года — уже должна быть изготовлена матчасть и к концу 2022 года должны провести испытания», — заявил Шеремет.

Представитель предприятия сообщил, что к 2023 году будет создан демонстратор мощностью 500 киловатт на базе двигателя ВК-650В. Испытания ГСУ запланировали на 2024 год.

Авиационная гибридная силовая установка объединяет электрическую часть с газотурбинным двигателем. Энергоузел ГСУ можно применить в качестве вспомогательной силовой установки на гражданских и боевых летательных аппаратах.

Ранее в России испытали перспективный поршневой авиационный двигатель АПД-А в перевернутом положении. Новая силовая установка предназначена для самолетов акробатической категории.