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Украина решила переходить на газ из-за нехватки угля

Минэнерго Украины предложило помочь ТЭС и ТЭЦ перейти на газ из-за нехватки угля

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министерство энергетики Украины предложило правительству принять распоряжение о переходе в случае необходимости на газ ТЭС и ТЭЦ, у которых основным видом топлива является каменный уголь. О такой инициативе сообщается на сайте ведомства.

Решение предусматривает организацию вспомогательной услуги по закупке топлива для безубыточности работы предприятий. При этом в министерстве подчеркнули, что средства на эту услугу направят только в случае нехватки угля на складах.

Как отметил первый замминистра энергетики Юрий Власенко, власти не хотят допустить повторения прошлогодней ситуации, когда «Центрэнерго» использовал газ для производства электроэнергии, а потом не смог расплатиться за него.

Вместе с тем в пресс-релизе утверждается, что Украина продолжает накапливать уголь на складах. В декабре ожидается поставка почти 2 миллионов тонн собственного и импортного угля, а планируемое потребление составляет 1,7 миллиона тонн.

Ранее замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма указал, что на украинских складах запасы угля составляют 450 тысяч тонн, до конца года ожидается увеличить эту цифру до 800 тысяч. При этом местные СМИ утверждали, что кабмин готовит распоряжение о переводе угольных ТЭЦ и ТЭС на газ из-за его дефицита и проблем с закупками электроэнергии у Белоруссии.

Еще в октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что республика полностью готова к отопительному сезону. Но в ноябре «Центрэнерго» заключил контракт на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии. Причиной для такого решения называлась угроза веерных отключений электроэнергии.

На прошлой неделе депутат Верховной Рады Сергей Шахов рассказал, что Луганская область оказалась на грани «техногенной и социальной катастрофы» из-за прекращения поставок угля на Луганскую ТЭС. По его данным, на складах станции осталось только 30 тысяч тонн угля, что хватит на 20 суток, а потом система не выдержит, особенно если начнутся сильные морозы.

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Платон Щукин
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