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На Украине заявили об оказавшемся на грани катастрофы регионе

Депутат Рады Шахов: Луганская область на грани катастрофы из-за прекращения поставок угля

Фото: Nikolay Titov / Russian Look / Global Look Press

Депутат Верховной Рады Украины от группы «Доверие» Сергей Шахов заявил, что Луганская область оказалась на грани «техногенной катастрофы» из-за прекращения поставок угля на Луганскую ТЭС. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий напомнил, что с 2014 года железнодорожное сообщение для подвоза угля по территории Украины к Луганской ТЭС отсутствует, два подъездных пути идут с неподконтрольных Киеву районов Донбасса, поэтому ситуация в регионе — «фактически техногенная и социальная катастрофа». «На ТЭС осталось всего 30 тысяч тонн угля, этого хватит на 20 суток, а если начнутся морозы, то система вообще не выдержит», — сказал Шахов эфире телеканала «Украина 24».

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По его словам, власти за семь лет так и не построили прямую железную дорогу к городу Счастье, а также не обеспечили станцию газом, поставив под угрозу 12 тысяч человек, а также 53 больницы, 293 школы, 253 детсада и все шахты области.

Ранее сообщалось, что на Украину начались поставки угля из США в рамках контрактов, заключенных частной компанией ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания), принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову. В компании подчеркнули, что импорт угля является временной мерой для покрытия дефицита топлива, а использование угля, добытого на территории Украины, остается в приоритете.

О том, что Украина собирается импортировать американский уголь, стало известно 10 ноября. Об этом рассказал первый заместитель главы Минэнерго республики Юрий Власенко. При этом закупать уголь у «сепаратистов» в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) президент Украины Владимир Зеленский отказался.

Марина Совина
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