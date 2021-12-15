Раскрыто обвинение улетевшей из России «золотой судьи» Хахалевой

Стало известно, в чем обвиняется «золотая судья» Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, которой пришлось покинуть Россию — 15 декабря Высшая квалификационная коллеги судей (ВККС) РФ поставила на повестку дня вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного дела в ее отношении. Об этом в среду, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщили в ВККС.

Ранее Следственный комитет России (СКР) в лице председателя Александра Бастрыкина отправил в ВККС представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Елены Хахалевой — это обычная процедура при возбуждении уголовного дела в отношении бывших судей. Следствие считает, что в действиях Хахалевой на посту судьи Краснодарского краевого суда присутствуют составы преступлений по статьям «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций» УК РФ.

В среду, 15 декабря, стало известно, что ВККС разрешила возбудить уголовное дело в отношении «золотой судьи» Елены Хахалевой.

Кубанская судья Елена Хахалева стала широко известна после того, как отметила свадьбу дочери за 2 млн долларов США, эти данные вскрылись в 2017 году. Кроме того, ее обвинили в подделке диплома о высшем образовании.