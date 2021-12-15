В Альметьевске запустят движение детского творчества «Тат-АRS-Тан»

В Альметьевске запустят ежегодное конкурсное движение детского и юношеского творчества «Тат-АRS-Тан», которое охватит всю республику. Об этом сообщает информационное агентство «Татар Информ».

Директор ГБУ «Таткультресурцентр» Алсу Мифтахова объяснила, что в течение шести месяцев сотрудники организации планируют работать с детьми, которые хотят принять участие в проекте, после чего будет проведен отбор участников. Старт мероприятий запланирован на 15 декабря.

Отмечается, что в день начала конкурса в Альметьевске организуют мастер-классы по музыкальному, хореографическому и театральному направлениям, а также по живописи и декоративно-прикладному искусству. В них примут участие заслуженный деятель искусств Ольга Гильмутдинова, солистка группы «Закария» Аделя Мубаракова, режиссер Артур Хайруллин и другие.

Известно, что конкурс проводится в целях выявления и поддержки юных талантливых исполнителей и сохранения традиций классического и национального искусства. Кроме того, мероприятие способствует развитию системы дополнительного образования и среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства.

Проект реализуется Министерством культуры Республики Татарстан совместно с ГБУ «Таткультресурсцентр» на базе Дома культуры «Иске Элмэт».

Ранее сообщалось, что с 9 по 11 декабря в Махачкале пройдет первый фестиваль национальной книги России. Ожидается, что в нем примут участие представители руководства Ассоциации книгоиздателей России, Совета национального книгоиздания, Союза писателей России, Российской книжной палаты, а также различных российских издательств.