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Тренер Макгрегора назвал сроки возвращения бойца

Тренер Конора Макгрегора Джон Кавана о возвращении бойца: думаю, он нацелен на начало лета

Фото: @thenotoriousmma

Тренер ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора Джон Кавана назвал примерные сроки возвращения спортсмена. Об этом он рассказал MMA JUNKIE.

«Когда Макгрегор вернется в клетку? Я бы сказал, в начале лета. Думаю, он нацелен на это», — заявил Кавана. Он отметил, что в ближайшее время встретится с бойцом и обсудит детали возвращения.

Кавана добавил, что для Макгрегора очень важно вернуться к боям. «У него есть победы, есть свои поражения, но он никогда не собирается сдаваться. Он всегда возвращается. Для него в этом и заключается суть жизни», — подчеркнул наставник ирландца.

Макгрегор становился чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. В его активе всего 22 победы при шести поражениях. В июле он получил перелом ноги в поединке с Дастином Порье и в данный момент продолжает восстановление.

Дарья Коршунова
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