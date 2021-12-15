Раскрыта причина изменений в прическе Григория Лепса

Журналисты раскрыли причину изменений в прическе российского певца Григория Лепса. Соответствующий материал публикует MK.RU.

Редакторы издания проанализировали последние фото 59-летнего артиста пришли к выводу, что со временем у него пропали кудри. Журналисты предположили, что волосы Лепса поредели в связи со стрессом на фоне пандемии коронавируса, а также недавнего разрыва с супругой Анной Шаплыковой.

О том, что Шаплыкова подала на развод с Лепсом после 20 лет брака, стало известно 10 декабря. Пара познакомилась в 2000 году, а через два года поженилась. У них трое детей: Ева, Николь и Иван.

В тот же день адвокат Шаплыковой рассказала о деталях ее развода с музыкантом. Причиной расставания супругов она назвала кризис в отношениях. По словам юриста, артист и его жена стараются достойно пройти эти испытания.