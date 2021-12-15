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Минздрав назвал процент заболевших среди привитых от COVID-19

Глава Минздрава Мурашко: около 3,9 процента привитых людей заболевают COVID-19

Фото: Александр Авилов / РИА Новости

Глава Минздрава Михаил Мурашко на съезде Профсоюза работников здравоохранения назвал долю заболевших среди тех, кто привился от COVID-19. Об этом в среду, 15 декабря, пишет РИА Новости.

По его словам, привитые пациенты болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации. Он отметил, что из числа вакцинированных заболевают лишь 3,9 процента, а в стационары попадают не более 1,7 процента.

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Евгения Куликова
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