Минздрав назвал процент заболевших среди привитых от COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко на съезде Профсоюза работников здравоохранения назвал долю заболевших среди тех, кто привился от COVID-19. Об этом в среду, 15 декабря, пишет РИА Новости.

По его словам, привитые пациенты болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации. Он отметил, что из числа вакцинированных заболевают лишь 3,9 процента, а в стационары попадают не более 1,7 процента.